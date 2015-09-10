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القوات البحرية تنقذ 31صيادا من الغرق بالبحر الأحمر بعد إرسال لنش "الظافر"

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القوات البحرية تنقذ 31صيادا من الغرق بالبحر الأحمر بعد إرسال لنش "الظافر" القوات البحرية تنقذ 31صيادا من الغرق بالبحر الأحمر بعد إرسال لنش "الظافر"
أنقذت القوات البحرية 31 صيادا من الغرق بعد تعرض مركبهم للغرق جنوب مدينة القصير، فى البحر الأحمر، وبعد الدفع بلنش بحرى تابع لقاعدة البحر الأحمر البحرية.

أكد عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الرسمى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر أن سبب سرعة الإنقاذ كانت الاستجابة السريعه فور تلقى إشارة الاستغاثة لموانئ البحر الأحمر بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ومركز عمليات القاعدة البحرية بسفاجا وكذلك متابعة وزير النقل المهندس هانى ضاحى للموقف.

وأضاف لـ اليوم السابع أن مركب الصيد "على الموافى" تعرض للغرق جنوب مدينة القصير بحوالى 32 ميلا بحريا وكان على متنه 31 صيادا وتم الدفع بعد سرعة التنسيق مع الجهات المختصة بالدفع بالقاعة البحرية الظافر التابعة للقوات البحرية وكذلك طائرة حربية لتحديد مكان المركب وتم انقاذهم جميعا وسحب المركب لرصيف ميناء القصير القديم دون اصابات.


>- محاولات لإنقاذ 31 صيادا تعرض مركبهم للغرق فى البحر الأحمر
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