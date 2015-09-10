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محلب يطالب حكومته بعدم الالتفات لشائعات تورط وزراء بقضية فساد الزراعة

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محلب يطالب حكومته بعدم الالتفات لشائعات تورط وزراء بقضية فساد الزراعة محلب يطالب حكومته بعدم الالتفات لشائعات تورط وزراء بقضية فساد الزراعة
قالت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع" أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الأسبوعى اليوم الخميس وعلى خلفية ما يتردد من شائعات عن تورط عدد من الوزراء فى قضية فساد وزير الزراعة، طالب محلب أعضاء الحكومة بعدم الالتفات لهذه الشائعات والعمل وبذل كل الجهود.

وأضافت المصادر أن اجتماع الحكومة تطرق لقضية فساد وزير الزراعة السابق صلاح هلال، وأن رئيس الوزراء أكد ان الأمر الآن فى يد القضاء، وأن القضية لم يتورط بها وزراء آخرون.


>- الحكومة تعلن رسميا: قضية الفساد لم يتورط بها سوى وزير الزراعة

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