بالفيديو.. رقص على أغانى عبد الباسط حمودة بمأمورية ضرائب شرق الإسكندرية

"> كباريه مآموريه ضرائب اسكندريه !!! وعجبي ده مش كاباريه في شارع الهرم والله ... !!! دى مأمورية ضرائب الاسكندرية ... بيحتفلو بعيد ميلاد الست ماجدة رئيسة المأمورية .وماذا عسانا ان ننتظر بعد هز الوسط في الشوارع ... وتسلم الزبادي اللي بياكله اولادي.... !!!ياناس حرام عليكوا عليكوا اتقوا الله في الشعب ... بش كفاياكم الفساد يامآمورين الرشوه ...!!! لا وكمان هلس في المصالح الحكوميه ..... !!!! والله مش لا قي تعليق ع الفيديو ..... والا اقوم ارقص انا كمان ؟ رقص وزمر وكهارب في مصلحة حكوميه لعيد ميلاد ...!!!! اتفوووووه .....مصر كلها بتفرح احنا اللي كئيبين بس حبتين ؟!! ‎Posted by ‎Posted by Abou Youssef on‎ 9 سبتمبر، 2015

فى الوقت الذى يطالب فيه موظفو الضرائب بالحصول على امتيازات، وهددوا بتنظيم مظاهرات بعد غد السبت، شهدت مأمورية ضرائب شرق الإسكندرية، احتفالاً على أغانى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، بعيد ميلاد السيدة ماجدة جنينة رئيسة المأمورية، وسط وصلات رقص وطبل وزمر، وزغاريد، وتعليق الزينة، فى يوم عمل.