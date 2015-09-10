بعد رفض قائد الطائرة الإقلاع..إقلاع رحلة خطوط الإسكندرية للطيران إلى تركيا بعد تأخرها 8 ساعات

تأخر إقلاع طائرة خطوط "الإسكندرية للطيران" اليوم الخميس ما يقرب من 8 ساعات، بسبب رفض قائد الطائرة الإقلاع بها إلى تركيا بسبب انتهاء ساعات عمله.

وقال مصدر أمنى بالمطار، إن رحلة خطوط الإسكندرية للطيران التى كان من المقرر إقلاعها صباح اليوم إلى تركيا والتى تقل 116 راكبا، فوجئ الركاب برفض قائد الطائرة الإقلاع بها بسبب انتهاء أوقات العمل الرسمية الخاصة به، ودخوله فى وقت الراحة، على الرغم من تدخل الشركة وقيادات مطار القاهرة الدولى، إلا أن قائد الطائرة أصر على موقفه، وهو ما دفع الشركة التى تأجير طائرة أخرى أقلعت بالركاب بعد تأخر 8 ساعات وسط حالة من تذمر واستياء الركاب.