للحاج مريض القلب.. 7 نصائح للتمتع بالحج دون مخاطر صحية

يقدم الدكتور طارق الخولى أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومى بعض النصائح الهامة لمريض القلب لتجنب حدوث مضاعفات أثناء الحج أهمها:

1 - إذا كان مريض ضغط لابد من المتابعة مع الطبيب لمعرفة الأدوية التى يتناولها أثناء السفر.

> 2 - بعض المرضى يخشون من بعض أدوية مدرات البول ويقوم بوقفها، ولكن هناك أدوية أخرى بديلة وتقوم بنفس الكفاءة مثل أدوية مثبطات الكالسيوم ومثبطات البيتا.

>3 - أثناء السفر إذا تعرض لارتفاع ضغط مفاجئ لابد من التوجه فورا لأقرب وحدة صحية، لأنه قد يكون ارتفاعا عارضا وبسيطا ولن يتعدى فترة قليلة ويتناول علاجا مؤقتا وسريعا وفعالا لخفض ضغط الدم المفاجئ.

>4 - أثناء الطواف عليك بتجنب الحرارة المباشرة وشرب المياه بكثرة للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

>5 - خذ التطعيمات اللازمة

>6 – مرضى القلب الذين لا يستطيعون مزاولة مناسك الحج يمكن الاستعانة بكرسى المتحرك

> 7 - تجنب الاجهاد والتزاحم والتدافع

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