لو عندك إمساك.. اشرب قهوة ومية والعب رياضة

نبذه عن الإمساك

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>يتعرض الكثيرون للإصابة بالإمساك، وهذا يرجع إلى عدم قدرة الجسم على التخلص من الفضلات والسموم، ويلجأ لتخزنها فى المعدة، وهذا يتسبب فى العديد من المشاكل الصحية، فيصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالبواسير، أو الشرخ الشرجى. ماذا يحدث عند إصابتنا بالإمساك؟

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>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن تعرض الجسم للإصابة بالإمساك، يتسبب فى شعور الشخص بالصداع المزمن، والإرهاق والرغبة فى النوم، والعصبية المفرطة، وحدوث انتفاخ فى البطن، والشعور بالكسل. الإمساك يعرضك للعمليات

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>وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن إصابة الشخص بالإمساك يجعله أكثر عرضة للإصابة بالبواسير، أو حدوث شرخ، وقد يتطور الأمر لإجراء عمليات،ولذلك يجب على الشخص الممسك الاهتمام بالأطعمة التى يتناولها. نصائح لتجنب الإصابة بالإمساك

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>وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لتجنب الإصابة بالإمساك، ومنها:

>1- تناول القهوة يساعد على تحرك عضلات المعدة، فتقلل نسبة الإصابة بالإمساك.

>2- ممارسة الرياضة تساعد على تقوية عضلات المعدة، وتسهل عملية الإخراج.

>3- تناول الماء بكثرة يسهل عملية الإخراج وتحد من الإصابة بالإمساك، ولذلك عليك تناول 2 كوب من الماء يوميا على الريق، وتناول أثناء النهار كوب من الماء الدافئ.

>4- تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف، لأنها تساعد على تسهيل عملية الإخراج، وتقلل فرص الإصابة بالإمساك، كالخس والخيار والبرتقال.

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شبكةعيونالإخبارية

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