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دراسة صينية:السير حافيا يوميا يخلص الجسد من الأيونات الموجبة الزائدة

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>للسير على الأقدام العديد من الفوائد التى تفيد الصحة العامة للإنسان فهو بجانب كونه وسيلة للتنزه أو التنقل يعد هامة جداً لتنشيط الدورة الدموية بشكل عام والمحافظة على نشاط الجسد، وهو من الرياضات التى لا تتطلب مجهود كبير او إستعدادات خاصة كغيرها من الألعاب الرياضية .

وقال موقع " سونتيه بلاس" الفرنسى المهتم بمتابعة أخر التطورات للحفاظ على الصحة أن الكثير يجد صعوبة فى السير دون حذاء لما يشعر به فى قدمه من ألام ووخز من الأرض الغير ممهدة او لوجود بعض الحصوات على الطريق وغيرها من المشكلات، ولكن أكد الموقع على ضرورة المشى دون حذاء مرة واحدة على الأقل يومياً لكثرة فوائدة التى تتلخص فى تخليص الجسد من الأيونات الموجبة الزائدة والجزيئات الكهربائة التى تجهد الجسد.

وقال الموقع ذاته: وفقاً لدراسات الصينية أن القدم لها تأثير مباشر على سائر أعضاء الجسد، من خلال خطوط طولية تحتوى على الطاقة الحيوية للجسد ،وهذه الخطوط دورها هو الحفاظ على صحة الجسد وبالتالى فمن المهم أن يسير الشخص حافى القدمين من وقت لأخر لتنشيط هذه الخطوط الطولية ونقل الطاقة الحيوية لجميع الاعضاء، كما أن السير بقدم حافية هو بمثابة تدليك وتحفيز لذيادة طاقة الجسد.

ونشر الموقع صورة للقدمين واشار الى كل جزء فيهما وتأثيره على الجسد، ومن خلال هذه الصورة يمكن للذين لا يفضلون السير بأقدام عارية ، معرفة تأثير كل جزء وتدليكه بانفسهم ، وتعد هذه من الطرق الجيدة لمطاردة اللتوترات والإجهاد فى بعض المناطق وإعادة التوازن للجسد.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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