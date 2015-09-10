مش إنتى سبب الإجهاض دايما.. الحيوانات المنوية للرجل السبب أحيانا

غالبا ما يعتقد الكثيرون أن أسباب الإجهاض التى تتعرض لها المرأة ترتبط بصورة وثيقة بحالتها الصحية، وبالتالى فالبحث عن أسباب الإجهاض تبدأ وتنتهى لدى البعض عند المرأة.

فيما يؤكد أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة بجامعة القاهرة الدكتور حامد عبد الله، أن هناك نوعا محددا من الإجهاض يرتبط حدوثه بالرجل.

تشوهات الحيوان المنوى تسبب الإجهاض المبكر

>ويوضح حامد أن نحو 30% من حالات الإجهاض المبكر، خاصة التى تقع فى الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، ترجع أسبابها إلى ارتفاع نسبة التشوهات فى الحيوانات المنوية لدى الزوج، خاصة بعد استبعاد إصابة المرأة بالفيروسات التى تؤدى الى الإجهاض المبكر.

ويؤكد حامد أن ارتفاع نسبة الحيوانات المنوية المشوهة لدى الرجل ينتج عنه حملا لأجنة مشوهة أيضا، وبصورة كبيرة للغاية يصعب معها استمرار الحمل لأكثر من ثلاثة أشهر.

طرق تشخيص تشوهات الحيوان المنوى

>أما عن طرق تشخيص التشوهات بالحيوانات المنوية للرجل، فيؤكد حامد أن تحليل السائل المنوى هو الوسيلة الوحيدة للكشف عن تلك النسبة، موضحا أن هناك العديد من العوامل التى تؤدى الى زيادة نسبة التشوهات فى الحيوانات المنوية للرجال على رأسها دوالى الخصية والتدخين والسمنة.