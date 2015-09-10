أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مش إنتى سبب الإجهاض دايما.. الحيوانات المنوية للرجل السبب أحيانا

Google+ Print
مش إنتى سبب الإجهاض دايما.. الحيوانات المنوية للرجل السبب أحيانا مش إنتى سبب الإجهاض دايما.. الحيوانات المنوية للرجل السبب أحيانا
غالبا ما يعتقد الكثيرون أن أسباب الإجهاض التى تتعرض لها المرأة ترتبط بصورة وثيقة بحالتها الصحية، وبالتالى فالبحث عن أسباب الإجهاض تبدأ وتنتهى لدى البعض عند المرأة.

فيما يؤكد أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة بجامعة القاهرة الدكتور حامد عبد الله، أن هناك نوعا محددا من الإجهاض يرتبط حدوثه بالرجل.

تشوهات الحيوان المنوى تسبب الإجهاض المبكر
>ويوضح حامد أن نحو 30% من حالات الإجهاض المبكر، خاصة التى تقع فى الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، ترجع أسبابها إلى ارتفاع نسبة التشوهات فى الحيوانات المنوية لدى الزوج، خاصة بعد استبعاد إصابة المرأة بالفيروسات التى تؤدى الى الإجهاض المبكر.

ويؤكد حامد أن ارتفاع نسبة الحيوانات المنوية المشوهة لدى الرجل ينتج عنه حملا لأجنة مشوهة أيضا، وبصورة كبيرة للغاية يصعب معها استمرار الحمل لأكثر من ثلاثة أشهر.

طرق تشخيص تشوهات الحيوان المنوى
>أما عن طرق تشخيص التشوهات بالحيوانات المنوية للرجل، فيؤكد حامد أن تحليل السائل المنوى هو الوسيلة الوحيدة للكشف عن تلك النسبة، موضحا أن هناك العديد من العوامل التى تؤدى الى زيادة نسبة التشوهات فى الحيوانات المنوية للرجال على رأسها دوالى الخصية والتدخين والسمنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365