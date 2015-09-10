إرشادات عند تناول حبوب منع الحمل

تلجأ الكثير من الزوجات إلى حبوب منع الحمل التي يرينها أكثر أماناً من الموانع الأخرى، قد تكون كذلك ولكن مع اتباع النصائح الآتية التي يدلك عليها الدكتور «وائل البنا» استشاري أمراض النساء والتوليد.

* على الزوجة أن تستمر في أخذ حبوب منع الحمل إلى أن تنتهي الدورة الشهرية، ولا توقفها فور سفر زوجها مباشرة، وبعد فترة الانقطاع تستأنف تعاطيها قبل حضور الزوج من السفر بمدة كافية حوالي شهر على الأقل؛ لضمان عدم حدوث الحمل عند عودته.



* يفضل الانتظام في استعمال حبوب منع الحمل وعدم الانقطاع عنها؛ حتى لا تتأخر الدورة الشهرية، ويرتبك نظام الدورة الشهرية في حالة أن مدة سفر الزوج لم تزد على ثلاثة أشهر.



* إن غاب الزوج أكثر من 3 أشهر تستطيع الزوجة أخذ راحة من الأقراص، على شرط أن تتذكر أنه عند العودة إلى استعمال الأقراص يجب اتخاذ احتياطات أخرى لمنع الحمل خلال الأيام السبعة الأولى.



* وإن حدث ونسيت استعمال الأقراص لمدة يومين متتالين، خصوصاً في الأيام الاثنى عشر الأولى من الدورة الشهرية، فيعتبر هذا فقدان حماية الأقراص لبقية الدورة الشهرية، ولا يفيد مضاعفة الكمية بعد ذلك. ويمكن أن يحدث الحمل؛ فالحيوان المنوي قد يظل في بعض الأحيان قادراً على إخصاب البويضة لعدة أيام.



* قد يؤدي نسيان أخذ قرص أو قرصين أو ثلاثة إلى حدوث الدورة الشهرية التالية قبل موعدها العادي بأيام، ويفضل في هذه الحالة وقف الحبوب، ثم البدء مرة أخرى في اليوم الخامس لنزول الطمث الجديد، مع ملاحظة أن الزوجة معرضة للحمل، حتى القرص السابع من الدورة الجديدة.



* يجب على الزوجة المصابة بالسرطان عدم استعمال الأقراص؛ فهناك علاقة بين حبوب منع الحمل، وبين حدوث الأورام السرطانية.



* يجب التوقف عن استعمال الأقراص عند وصول المرأة إلى مرحلة انقطاع الطمث؛ لأنها أصبحت لا ضرورة من تناولها بسبب توقف المبيض عن إفراز البويضة.



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