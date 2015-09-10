عربات الأطفال متوفرة بمختلف المواصفات، والمواد، والأحجام، وبما أنَّ هناك العديد من الخيارات فمن المهم جداً البدء بالأساسيات وتحديد كيفيَّة استعمالكم للعربة.

التقت «سيدتي وطفلك» " بالصيدلاني الإكلينيكي الدكتور "عصام عبد الغني الجمل" ليقدم لنا أهم النصائح لتفادي صعوبة اختيار ما يناسب طفلك، تتيح لك فرصة الاختيار المناسب وستساعدك هنا على معرفة أي عربة أطفال ستكون الأفضل لك ولطفلك، وأين تجدين أحسنها؟

• تتوفر مجموعة واسعة ومختلفة من عربات الأطفال ذات المهد المتنقل وعربات الأطفال القابلة للطي ويندرج معظمها تحت الفئات التالية:

ـ الشكل التقليدي لعربات الأطفال ذات المهد المتنقل.

ـ عربات الأطفال التقليديَّة (ذات المهد المتنقل)، ثلاث قطع في عربة واحدة وقطعتان في عربة واحدة.

ـ عربات الأطفال التي تصلح لجميع الأماكن والمسطحات «ثلاثيَّة العجلات".

ـ المجموعة الكاملة للتنقل بالطفل.

ـ عربات الأطفال القابلة للطي بشكل مستوٍ «مسطح".

ـ عربات الأطفال القابلة للطي كالمظلة.

ـ عربات الأطفال ذات المقعدين.



• أفضل أنواع عربات الأطفال:

ـ بيبي جوغر سيتي ميني (Baby Jogger City Mini): خفيفة الوزن، آمنة، تبقي الطفل في مكانه، ومناسبة للأطفال الرضع وتتوافق مع العديد من مقاعد السيارة.

ـ بيغ بيريغو: (Peg Perego Vela Easy Drive Stroller مصنوعة من القماش 100%. عجلة خلفيَّة واحدة مع فرامل ودواسة عجلات أماميَّة، سهلة القيادة، قابلة للطي وتقف وحدها عندما تكون مطويَّة وتتوافق مع نظام السفر ومناسبة للرضع.

ـ فيستا (UppaBaby Vista): توفر راحة كبيرة للطفل وتحمل الأطفال من سن الرضاعة إلى مرحلة الطفولة ولديها مقود قابل للتعديل يمكن عكسه باتجاه الأم في السيارة.

ـ بيبي تريند اكسبيديشن (Baby Trend Expedition LX Travel System): مناسبة للسفر لها عجلة دوارة لسهولة المناورة ومقعد سيارة مرن مع قفل أكثر أماناً. قابلة للتعديل في قاعدة السيارة مع وجود مظلة.

- ستوك اكسبلوري (Stokke Xplory Stroller): ارتفاع المقعد قابل للتعديل صممت للأطفال في سن الرضاعة وحتى سن أربع سنوات. مقعد باتجاهين خفيفة الوزن، قماش المقعد على مستوى عالٍ من الحماية لبشرة الطفل الحسَّاسة مع وجود مظلة للحماية من أشعة الشمس.

- ست ان سترول (sit n stroll stroller): من أفضل عربات الأطفال وأشهرها فهي متعدِّدة الاستخدامات وتصلح أن تكون مقعد سيارة، ومقعد للطعام، ومقعد للطيارة، وعربة سهلة الاستخدام وعمليَّة.

- استون مارتين (Aston Martin): تصميم عصري متوفرة بأكثر من لون ومصنوعة من نفس نوع قماش السيارات الخاص بالشركة، يمكن تحويلها إلى سرير للرضع ولديها أحزمة من أجود الأنواع وأكثرها أماناً. يتكون المقعد من قماش عازل للحرارة لتأمين راحة أفضل ومقاومة للصدمات.

- أوربيت بيبي (G2 Orbit Baby Stroller G2): مقود قابل للتعديل آمنة، قماش المقعد عالي الجودة وعجلات العربة سلسة لتسهيل التدوير.

- هاك فريريدر (Hauck FreeRider Stroller): عجلات أماميَّة تدور بشكل سلس. عربة مزدوجة تصلح لركوب اثنين ويمكن تحويلها إلى عربة فرديَّة سهلة التركيب. بها أحزمة أمان مبطنة وتوجد بها مظلة قابلة للتمديد لتوفير حماية أكثر من أشعة الشمس ولديها سلة للتسوق كبيرة وفرامل القفل مزدوجة لتقديم سلامة أكثر.

- تشيكو فور مي ميسترال (Chicco – For Me Stroller –Mistral): مناسبة للأطفال حديثي الولادة وبها مقعد باتجاهين، خفيفة الوزن سهلة الفتح والطي وبها حزام أمان مبطن لضمان راحة أكثر.

الأسعار:

بالنسبه للأسعار تبدأ من152 ريال وتنتهي 2900 ريال.