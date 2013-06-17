أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

رئيس هيئة الخدمات البيطرية: 83 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور

Google+ Print
رئيس هيئة الخدمات البيطرية: 83 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور رئيس هيئة الخدمات البيطرية: 83 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور

الصين تنقل فيروس أنفلونزا الطيور إلى روسيا لدراسته

قالت الدكتورة سهير عبد القادر رئيس الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة” أن إجمالى عدد البؤر المصابة بمرض أنفلونزا الطيور h5n1 بلغت 83 بؤرة بـ 16 محافظة فى الفترة من بداية العام حتى يونيو الجاري.

وقالت سهير “فى تصريحات صحفية اليوم إنه عند اكتشاف أى حالة مصابة بأنفلونزا الطيور يتم تتبعها ومعرفة مكان تربيتها، وعلى الفور يتم التحصين على مساحة تمتد لعشرة كيلومترات حول البؤرة المرضية، حيث يتم التحصين باللقاح المحلى الصنع، لافتة إلى أن الهيئة مسئولة فقط عن تحصين الطيور المرباة بالمنازل، أما التحصين بالمزارع فيكون على حساب أصحابها، مؤكدة أن التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور لا يتم إلا بعد ظهور بؤر مرضية.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، إن الهيئة أصدرت كتيبات إرشادات لمربى الدواجن، يقوم حاليا قطاع الإرشاد بتوزيعها على كافة المربين، مشيرة إلى أن الإرشادات تقدمها الوزارة للمزارع المرخصة وغير المرخصة حرصا على عدم ظهور بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور تتسبب فى نشر العدوى.

وأكدت سهير، أن حالة فيروس أنفلونزا الطيور فى ما زالت مستقرة عند معدلاتها ولم تحدث أية تحورات جديدة فى المرض، مشيرة إلى أن المصل الذى أنتجته معامل وزارة الزراعة العام الماضى نجح فى تحصين الدواجن تماما ضد المرض ولكن هناك نقصا فى التمويل يحول دون تعميمه على كافة الطيور فى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا