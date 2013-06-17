رئيس هيئة الخدمات البيطرية: 83 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور

قالت الدكتورة سهير عبد القادر رئيس الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة” أن إجمالى عدد البؤر المصابة بمرض أنفلونزا الطيور h5n1 بلغت 83 بؤرة بـ 16 محافظة فى الفترة من بداية العام حتى يونيو الجاري.

وقالت سهير “فى تصريحات صحفية اليوم إنه عند اكتشاف أى حالة مصابة بأنفلونزا الطيور يتم تتبعها ومعرفة مكان تربيتها، وعلى الفور يتم التحصين على مساحة تمتد لعشرة كيلومترات حول البؤرة المرضية، حيث يتم التحصين باللقاح المحلى الصنع، لافتة إلى أن الهيئة مسئولة فقط عن تحصين الطيور المرباة بالمنازل، أما التحصين بالمزارع فيكون على حساب أصحابها، مؤكدة أن التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور لا يتم إلا بعد ظهور بؤر مرضية.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، إن الهيئة أصدرت كتيبات إرشادات لمربى الدواجن، يقوم حاليا قطاع الإرشاد بتوزيعها على كافة المربين، مشيرة إلى أن الإرشادات تقدمها الوزارة للمزارع المرخصة وغير المرخصة حرصا على عدم ظهور بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور تتسبب فى نشر العدوى.

وأكدت سهير، أن حالة فيروس أنفلونزا الطيور فى مصر ما زالت مستقرة عند معدلاتها ولم تحدث أية تحورات جديدة فى المرض، مشيرة إلى أن المصل الذى أنتجته معامل وزارة الزراعة العام الماضى نجح فى تحصين الدواجن تماما ضد المرض ولكن هناك نقصا فى التمويل يحول دون تعميمه على كافة الطيور فى مصر.