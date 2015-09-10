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مرشح لـ"النواب": "ماينفعش ناس متفهمش فى القانون تعدله واحنا مابنفهمش"

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مرشح لـ"النواب": "ماينفعش ناس متفهمش فى القانون تعدله واحنا مابنفهمش" مرشح لـ"النواب": "ماينفعش ناس متفهمش فى القانون تعدله واحنا مابنفهمش"
تقدم محمد درويش عقيد متقاعد بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة باللجنة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة عن دائرة الخليفة والمقطم.

وأكد فى تصريح خاص لليوم السابع أن أولى أولوياته هى العلاج المجانى لكل مواطن غير قادر على تحمل أعباء ومصاريف علاجه وسيخصص جزءا داخل كل مستشفى خاص لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وذلك بالإضافة إلى تعميم استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل لحل أزمة الأنابيب.

وأشار درويش أنه رافض أن يناقش أعضاء مجلس النواب القوانين الصادرة على مدار الفترة الماضية لأنه لا يعترف بالوظيفة التشريعية لمجلس النواب، قائلا: "مينفعش ناس متفهمش فى القانون تعدله واحنا مبنفهش".
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