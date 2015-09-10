أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب يدرج مرض"جوشيه" النادر بالعلاج على نفقة الدولة ويوجه بتخصيص ميزانية له

Google+ Print
محلب يدرج مرض"جوشيه" النادر بالعلاج على نفقة الدولة ويوجه بتخصيص ميزانية له محلب يدرج مرض"جوشيه" النادر بالعلاج على نفقة الدولة ويوجه بتخصيص ميزانية له
أعلن مجلس الوزراء أنه فى استجابة للالتماس الذى تم تقديمه إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من ولى أمر الطفل محمود أحمد قابيل، الذى يعانى من مرض "جوشيه" النادر، فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم، الأربعاء على إدراج علاج مرض "جوشيه" النادر ببروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وتخصيص ميزانية خاصة لعلاج المصابين بهذا المرض، والأمراض الشبيهة من نقص إنزيمات أخرى، وتوجيه وزارة الصحة بتسجيل الدواء والتفاوض مع الشركة المنتجة للوصول إلى أقل سعر للعقار.

وجاء القرار فى ضوء ما عرضه وزير الصحة، حيث تبين أن هذا المرض الوراثى يصيب الأطفال، ويتطلب علاجهم بالأنزيم التعويضى وهو عقار غير مسجل بوزارة الصحة، ويعد من أغلى عشرة أدوية فى العالم، حيث تقدر تكلفة العلاج للحالة الواحدة ما يزيد على 1.5 مليون جنيه مصرى سنويًا.

يصل معدل حدوث المرض واحد لكل 50 ألف طفل مولود حى للنوع الأول، وواحد لكل 100 ألف طفل مولود حى للنوع الثالث، حيث إن عدد المواليد فى لعام 2014 يبلغ 2.7 مليون مولود حى، فإن عدد الإصابة المتوقعة هو 54 حالة للنوع الأول، و 27 حالة للنوع الثالث، بإجمالى 83 حالة سنويًا، ويبلغ عدد الحالات المسجلة حاليًا بالجامعات المصرية من هذا المرض 154 حالة فى انتظار العلاج، وتصل تكلفة علاجهم إلى 231 مليون جنيه، فى حين تبلغ تكلفة علاج الحالات الجديدة نحو 125 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر