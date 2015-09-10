مضيفة مصر للطيران تتنازل عن اتهامها ضابطين قطريين بالتحرش بها داخل طائرة

فى مفأجاة، قررت مضيفة مصر للطيران أمام نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه خلال الاستماع لأقوالها فى بلاغها ضد ضابطين قطريين قاما بالتحرش بها أثناء إقلاع طائرتهم فوق السحاب، بالتنازل عن اتهامها لهم، وطالبت بسحب البلاغ المقدم منها.

وبررت المضيفة سبب تنازلها، بأن الضابطين القطريين مازالا يدرسان وتخشى أن تقضى على مستقبلهما .

>وتبين من التحقيقات أن المضيفة كانت قادمة على الخطوط القطرية من الدوحة كراكبة عادية وليست من ضمن مضيفات الطائرة، وكانت ترتدى ملابسها العادية وليس زى العمل.

وكانت المضيفة قد تقدمت ببلاغ ضد الضابطين أكدت فيه أن المتهم الاول قام بملامسة أماكن حساسة بجسدها أثناء وجودها على الطائرة .

وتابعت مضيفة مصر للطيران فى اقوالها، ان المتهم الثانى قام بالتحرش بها لفظيا بسبها وقذفها وذلك عندما نهرت زميله عن فعل ذلك ، وعلى الفور توجهت إلى كابينة القيادة واشتكت لقائد الطائرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الضابطين مازالا طالبين بكلية الشرطة بالقاهرة، وأنهما كانا فى طريقم عودتهما من اجازتهما لدولة قطر.

فى واقعة تحرش ضابطين قطريين بمضيفة "مصر للطيران".. المجنى عليها لـ"النيابة": أحدهما لامس أماكن حساسة بجسدى والآخر تحرش بى لفظيا.. والتحقيقات تكشف: ما زالا طالبين بكلية الشرطة فى القاهرة

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