بالفيديو.. حملة الماجستير والدكتوراه يحرقون شهاداتهم أمام مجلس الوزراء

أحرق حملة الماجستير والدكتوراه، دفعة 2015، المتظاهرون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين فى الوظائف الحكومية والإدارية، الشهادات الحاصلين عليها من الجامعات المصرية، اعتراضاً على عدم الاستجابة لمطالبهم.

جدير بالذكر أن حاملى الماجستير والدكتوراه نظموا وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام نقابة الصحفيين، ثم توجهوا لمجلس الوزراء، ودخل وفد منهم لعرض مطالبهم بالمجلس، وبانتظار معرفة نتيجه شكواهم.

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