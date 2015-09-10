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محافظة الوادى الجديد تسحب تخصيص 1200 فدان من شركة استثمارية بالفرافرة

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محافظة الوادى الجديد تسحب تخصيص 1200 فدان من شركة استثمارية بالفرافرة محافظة الوادى الجديد تسحب تخصيص 1200 فدان من شركة استثمارية بالفرافرة
قررت محافظة الوادى الجديد سحب تخصيص 1200 فدان من إحدى الشركات الاستثمارية بمركز الفرافرة، وذلك بعد ثبوت إخلالها بشروط التعاقد مع إدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة وقيامها بالتصرف فى الأرض المخصصة بالبيع المباشر بجانب رصد عدد من المخالفات التى أقرتها هيئة الرقابة الإدارية بحق الشركة وأحد كبار المسئولين بالإدارة العامة للرى والمياه الجوفية بالداخلة والتى على إثرها تمت إحالة المسئول إلى المحكمة التأديبية.

وأكد مصدر مسئول بديوان عام المحافظة فى تصريح خاص لليوم السابع أن الشركة المذكورة قد ثبت تلاعبها بشروط التعاقد منذ عام 2007م ولم يتم الكشف عن تلك الوقائع رسميا إلا منذ فترة وجيزة بعد أن انتهت هيئة الرقابة الإدارية من تحقيقاتها وتمت إحالة المسئول المختص إلى المحكمة التأديبية وبثبوت مخالفة الشركة قررت الجهات المختصة بإلغاء قرار التخصيص للشركة.
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