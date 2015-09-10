وزير الطيران: تحويل 8 رحلات دولية لمطار الغردقة لحين تحسن الرؤية

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بأن العاصفة الترابية أغلقت مطار شرم الشيخ أمام الملاحة الجوية منذ الخامسة صباحا حتى الآن وأنه من المتوقع تحسن الرؤية مساء اليوم لتعود الحركة الجوية للمطار.

وأضاف في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء أنه تم تحويل 8 رحلات دولية إلى مطار الغردقة والتي كان مقررا هبوطها في مطار شرم الشيخ.

وأشار إلى انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي عدا الرحلات داخلية المتجهة الى شرم الشيخ وعددها 7 رحلات، حيث ينتظر تحسن الرؤية هناك لتستأنف إقلاعها من جديد.

وأوضح أنه تم تحويل مسار الرحلة رقم 020 إلى مطار الأقصر بدلا من شرم الشيخ، وتم تسكين الركاب بأحد الفنادق لحين تحديد موعد للإقلاع.

يأتي هذا فيما تقوم غرفة العمليات بوزارة الطيران المدني بمتابعة الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية على مدار الساعة.