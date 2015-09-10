الأزهر الشريف يدين حرق الميليشيات الطائفية لمسجد المثنى الكبير شرق بغداد

تابع الأزهر الشريف ما تناقلته وسائل الإعلام من قيام عناصر مسلحة تنتمي لبعض الميليشيات الطائفية بحرق جامع المثنى الكبير في منطقة القاهرة شرق بغداد، بعد أن سرقوا محتوياته الثمينة، وقاموا بسب للصحابة –رضي الله عنهم- عبر مكبرات الصوت، وإطلاق الرصاص الحيِّ على منازل مَن تَبقَّى من أهل السنة بالمنطقة.

ويدين الأزهر الشريف هذه الاعتداءات الآثمة على بيوت الله مِن قِبل هذه المليشيات الإرهابية الطائفية التي تنتهك الحرمات والمقدسات، مؤكدًا أن ممارساتها لا تقل في جرمها وخطورتها عمَّا يمارسه تنظيم داعش الإرهابي من قتل وحرق وتفجير وتدمير باسم الدين الإسلامي، وهي أفعال مجرَّمة ومحرَّمة في كافة الأديان السماوية والأعراف الدولية.

ويطالب الأزهر الشريف المرجعيات الدينية بضرورة إصدار فتاوى صريحة وواضحة تحرم قتلَ الأبرياء لمجرد مخالفتهم في المذهب، وسبَّ الصحابة الكرام الذين يمثلون رموزًا لجميع المسلمين بكل مذاهبه، داعيًا الحكومة العراقية إلى محاسبة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية ، كما يجدد دعوته لجميع أبناء الشعب العراقي لنبذ الفرقة والخلاف لتفويت الفرصة على الذين يسعون لتنفيذ أجندات أجنبية لتفتيت وحدة العراق وتمزيق أرضه وشعبه.