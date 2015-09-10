"آبل" و"هرمس" في تعاون يجمع العراقة بالتكنولوجيا!

كشفت علامة "آبل" Apple الشهيرة مع دار الأزياء الفرنسية العريقة "هرمس" Hermes عن تعاونهما الذي أثمر مجموعة ساعات "آبل واتش هرمس كوليكشون" Apple Watch Hermes Collection. المصنوعة من الستانلس ستيل، مع حزام جلدي متعدد الأشكال والأطوال تم تصنيعه من أفخم أنواع الجلود الطبيعية وحمل بصمة دار "هرمس" Hermes الشهيرة. وهذا التعاون يحقق معادلة الإبداع التي تجمع بين أفكار علامة "آبل" Apple المُبتكرة والمتطورة، وعراقة وحرفة دار "هرمس" Hermes الفرنسية.

الساعة المصنوعة من الستانلس والتي تحمل جميع مميزات "آبل" Apple العصرية ذات الآداء العالي، تأتي بقطرين للعلبة وهي 38 ملم، و42 ملم، أما السوار فمنه ثلاثة أنواع إما ذو لفّة واحدة أو ذو لفّة ثنائية، أو على شكل سوار عريض من الجلد على المعصم. والألوان تشمل العسلي، البني، لون أزرق الجينز، والأحمر الهادئ.

ستتوفر هذه الساعة في الأسواق ابتداءاً من 5 أوكتوبر.