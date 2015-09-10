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بيكيه يفتح النار على ريال مدريد: نعم أريدهم أن يخسروا دائما وارتديت قميص بوفون كرها فيهم

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بيكيه يفتح النار على ريال مدريد: نعم أريدهم أن يخسروا دائما وارتديت قميص بوفون كرها فيهم بيكيه يفتح النار على ريال مدريد: نعم أريدهم أن يخسروا دائما وارتديت قميص بوفون كرها فيهم

فتح جيرار بيكيه مدافع برشلونة الإسباني النار على نادي ريال مدريد بعد إطلاق الجمهور صافرات الاستهجان ضده أثناء مباراة منتخب إسبانيا ضد سلوفاكيا في تصفيات يورو 2016.

وتعرض المدافع الدولي لصافرات الاستهجان بسبب سخريته وتصريحاته السابق ضد نادي ريال مدريد وفقا لما أكدته التقارير الصحفية الإسبانية.

وأثار رد فعل الجمهور تجاه بيكيه كلما لمس الكرة استياء فيسنتي ديل بوسكي مدرب "لا روخا"، وصرح زميله سيرخيو راموس بأنه "عليه أن يتحمل خطأه" في إشارة لسخريته من الفريق الملكي.

وتحدث بيكيه عن الواقعة في مؤتمر صحفي الخميس قائلا:"أعتقد أن الجمهور أطلق الصافرات ضدي بسبب المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة، لكنني لن أتغير".

وأضاف "أتمنى أن تسير الأمور بشكل سيء لريال مدريد دائما، وأولئك الذين لا يعجبهم هذا عليهم أن يتقبلوه حتى أتقاعد من كرة القدم".

وأردف "لدي علاقات رائعة بلاعبي ريال مدريد، إيكر كاسياس أرسل إلى الوورد حين ولد طفلي الثاني وأنا في المقابل تمنيت أن يتلقى 4 أهداف ضد أتليتكو مدريد وهو ما حدث. مازلنا نتحدث عن هذا الأمر حتى اللحظة".

وتابع "تابعت مباراتهم أمام يوفنتوس وأنا أرتدي قميص جيانلويجي بوفون. أريد أن يخسر ريال مدريد دائما. أحب فريقي ولا ينتظر أحدا مني أن أتغير أو أطلب العفو مقابل ما أقول".

وأكمل "عندما أستمع لصافرات الاستهجان في ملعب سانتياجو برنابو، وكأنني أستمع إلى الموسيقى".

وأوضح "علاقتي براموس أفضل من ذي قبل، تحدثت معه في أشياء كثيرة حين تجمعنا في غرفة كاسياس مع ، لقد دافع عني قبل المباراة".

وأتم "التزامي مع المنتخب في أعلى درجاته".

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فيديو اليوم السابع

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