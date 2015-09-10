فان جال: اشتريت مارسيال من أجل ' مدرب يونايتد القادم ' جيجز

يرى الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي أنه قام بالتعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم موناكو من أجل مدرب الشياطين الحمر المقبل في إشارة منه للويلزي ريان جيجز.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع مارسيال في صفقة قد تكلف الشياطين الحمر إجمالا 80 مليون يورو وهو الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين.

وقال فان جال في حفل لمالكي البطاقات الموسمية "لم أشتر مارسيال من أجلي، بل تعاقدت معه من أجل مدرب مانشستر يونايتد المقبل".

وأضاف في إشارة منه لجيجز "أشعر وأنني أقدم لكم المدير الفني القادم لمانشستر يونايتد".

وكان جيجز قد قاد مانشستر يونايتد في نهاية الموسم قبل الماضي مؤقتا بعد الإطاحة بديفيد مويس المدير الفني الأسبق للفريق قبل أن يتولى مهمة المدرب المساعد لفان جال.