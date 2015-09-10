ريال مدريد: لا توجد مشكلة في انتقال رونالدو لسان جيرمان.. فقط عليهم دفع مليار يورو

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أنه لا ينوي التفريط في لاعبه كريستيانو رونالدو.

وسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لانتداب الدولي البرتغالي في سوق الانتقالات الأخيرة، وتشير التقارير الصحفية إلى رغبتهم في الحصول عليه الصيف المقبل.

وقال بيريز لإذاعة (كادينا كوب) الإسبانية:"إذا أراد سان جيرمان التعاقد مع رونالدو فإن الأمر سهلا، عليهم أن يدفعوا الشرط الجزائي المقدر بمليار يورو".

وأضاف "لا يوجد أنبياء في كرة القدم لكننا لا ننوي بيع رونالدو في 2016".

وأتم "لا تزال هناك 3 سنوات في عقده".