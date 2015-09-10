إنشاء معمل للبحوث المركزية لرسم خريطة لأمراض الأسماك المستزرعة بالدلتا

تفقد الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، معمل البحوث المركزية بكلية الطب البيطرى فى مشتهر لمتابعة سير العمل بالمعمل والاطلاع على الإمكانيات المتاحة به.

واستمع الدكتور هشام أبوالعينين لشرح على أجهزة المعمل من فريق عمل المعمل، وكذلك عرض عن إمكانيات وتجهيزات ومراحل تطور المعمل المركزى.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور ماهر حسب النبى مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمى، والدكتورمهدى كريم عميد كلية الطب البيطرى بجامعة عمر المختار بدولة ليبيا، والدكتور محمد السيد صبحى أبوسالم عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمود عابد أبوالروس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وفريق عمل معمل البحوث المركزى بالكلية.

وشدد نائب رئيس الجامعة على تعظيم استخدام الأجهزة المتاحة بالمعمل لأبناء الجامعة والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية واستمرار العمل بروح الفريق داخل المعمل لخدمة المجتمع المحلى، بالإضافة إلى تحويل المعمل المركزى إلى مركز تميز لتطوير البحوث العلمية وتشخيص الأمراض فى مجال الطب البيطرى باستخدام تقنيات البيولوجيا الجزئية مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقة بين المركز والمجتمع وتسويق خدمات المركز لجمهور المتعاملين معه.

وأكد الدكتور محمدى أبوسالم عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بنها، على أن المركز يسهم فى تطوير إدارة الدراسات العليا والبحث العلمى بالكلية، وأشار إلى أن المركز يقوم برسم خريطة لأمراض الأسماك المستزرعة فى محافظات الدلتا والأمراض الوبائية للحيوانات فى محافظة القليوبية، موضحا أن المركز به عدة وحدات منها وحدة أبحاث الدم وحدة القياسات الكيميائية والبيولوجيا الجزئية وحدة السموم والميكروبيولوجى وحدة الهستوباثولوجى.

واستقبل محمد أبوسالم عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بنها الدكتور مهدى كريم عميد كلية الطب البيطرى بجامعة عمر المختار فى ليبيا الشقيقة، وذلك بمكتبه بجامعة بنها لمناقشة بنود مذكرة التفاهم بين الكليتين تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون بينهم، وتضمن بنود مذكرة التفاهم تبادل زيارات الأساتذة بين الكليتين وتأهيل وتدريب الكوادر العلمية والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه والتعاون العلمى فى البحوث العلمية المشتركة والمشاريع البحثية وأعمال الامتحانات الشفهية والتحريرية وتبادل الدوريات والمجلات العلمية.

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