إزالة تعديات 2000 فدان على بئر جوفى للمياه بطور سيناء

قام فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء يرافقه اللواء أحمد حسن نائب مدير الأمن ومندوبين من شركة الكهرباء وشرطة المرافق، بحملة إزالات واسعة على التعديات الواقعة على البئر الجوفى لمياه الشرب بمدينة طور سيناء، وتمت إزالة تعديات على أراضى الدولة عبارة عن مزارع مساحتها 2000 فدان.

أكد فوزى همام أن حملة الإزالات ستستمر فى أداء عملها حتى الانتهاء تماما من التعديات على أراضى الدولة وذلك تنفيذ لتعليمات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

الجدير بالذكر أن كثيرا من المواطنين قد قاموا بعد اندلاع ثورة 25 يناير بإقامة العديد من المزارع على حرم بئر المياه الجوفى لمياه الشرب بطور سيناء مما أثر على نسبة المياه البئر وزيادة الملوحة به وبالتالى أثر على وصول المياه للمواطنين بالمنازل وسبق أن حذر المسئولين بقطاع مياه الشرب والمياه الجوفية بجنوب سيناء من خطورة تلك التعديات على البئر الجوفى الوحيد الذى يعد المصدر الوحيد لمياه الشرب بالمدينة.