أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة تعديات 2000 فدان على بئر جوفى للمياه بطور سيناء

Google+ Print
إزالة تعديات 2000 فدان على بئر جوفى للمياه بطور سيناء إزالة تعديات 2000 فدان على بئر جوفى للمياه بطور سيناء
قام فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء يرافقه اللواء أحمد حسن نائب مدير الأمن ومندوبين من شركة الكهرباء وشرطة المرافق، بحملة إزالات واسعة على التعديات الواقعة على البئر الجوفى لمياه الشرب بمدينة طور سيناء، وتمت إزالة تعديات على أراضى الدولة عبارة عن مزارع مساحتها 2000 فدان.

أكد فوزى همام أن حملة الإزالات ستستمر فى أداء عملها حتى الانتهاء تماما من التعديات على أراضى الدولة وذلك تنفيذ لتعليمات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

الجدير بالذكر أن كثيرا من المواطنين قد قاموا بعد اندلاع ثورة 25 يناير بإقامة العديد من المزارع على حرم بئر المياه الجوفى لمياه الشرب بطور سيناء مما أثر على نسبة المياه البئر وزيادة الملوحة به وبالتالى أثر على وصول المياه للمواطنين بالمنازل وسبق أن حذر المسئولين بقطاع مياه الشرب والمياه الجوفية بجنوب سيناء من خطورة تلك التعديات على البئر الجوفى الوحيد الذى يعد المصدر الوحيد لمياه الشرب بالمدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365