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44 مرشحا للبرلمان فى السويس قبل يومين من غلق باب الترشح

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44 مرشحا للبرلمان فى السويس قبل يومين من غلق باب الترشح 44 مرشحا للبرلمان فى السويس قبل يومين من غلق باب الترشح
استقبلت لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس النواب عن دائرة السويس 2 مرشحين فقط حتي ظهر الخميس فى اليوم العاشر لتلقي طلبات الترشيح، ليرتفع بذلك عدد المرشحين فى السويس إلى 44 مرشحا، قبل يومين من غلق باب الترشح.

وفي سياق متصل، واصلت اللجنة الطبية للكشف على المرشحين عملها بمستشفي التأمين الصحي، وقال الدكتور رضا زغلول رئيس اللجنة، إن عدد الذين تقدموا بالكشف الطبي حتي الآن 49 مرشحا، بينهم 4 مرشحين اليوم الخميس حتى الثانية ظهرا .

وأوضح، أن من بين المرشحين المتقدمين 40 مرشحا سبق وأجروا الكشف الطبي فى فبراير الماضي، بينما هناك 9 مرشحين جدد لم يسبق لهم تقديم أوراق الترشح للجنة السابقة .

وأشار إلى أن اللجنة تستقبل المرشحين من الحادية عشر صباحا وحتي 8 مساءا، بحسب تعليمات الوزارة، إلا ان خزينة تحصيل رسوم الكشف بالمديرية تغلق فى الثالثة عصرا، ونتيجة لذلك لا يحضر أي مرشحين محتملين للجنة بعد الرابعة.

ولفت إلى أن أعداد المتقدمين للكشف الطبي فى انخفاض مستمر، حيث أجرت اللجنة السابقة الكشف على 86 مرشحا، تقدم منهم 69 للانتخابات فى السويس.

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مصر 365