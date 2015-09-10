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مشاجرة بين مرشحين بسبب الملصقات الدعائية بمركز سوهاج

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مشاجرة بين مرشحين بسبب الملصقات الدعائية بمركز سوهاج مشاجرة بين مرشحين بسبب الملصقات الدعائية بمركز سوهاج
شهدت قرية عرابة أبوالدهب بدائرة مركز سوهاج، وقوع مشاجرة بين مرشحين مزمع خوضهم الانتخابات البرلمانية القادمة بسبب ركن سيارة عليها ملصقات دعائية .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد وقوع مشاجرة بين مرشحين بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز بتقدم خلف احمد عبد المقصود 45 عاما ويقيم بناحية عرابة أبو الدهب دائرة المركز والمزمع ترشيحه لمجلس النواب ببلاغ إلى المركز يفيد قيام مظهر محمد خليفة، ويقيم بذات الناحية مرشح محتمل لعضوية المجلس أيضا وأبناء عمومته بالتعدي عليه بالسب والشتم بسبب قيام المشكو في حقه بترك سيارة عليها ملصقات دعائية له أمام منزل المبلغ، وعندما عاتبه قام بالتعدي عليه وأبناء عمومته، جاري استدعاء المشكو في حقه لسؤاله كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5657 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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مصر 365