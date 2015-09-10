أمين مساعد حزب النور: الإخوان اتهمونا بالخيانة فى عهد مرسى لعدم دعمنا لهم

قال محمد إبراهيم منصور، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن الاخوان اتهموا الحزب الخيانة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بسبب عدم دعمنا لهم وتقديمنا لهم النصيحة بعد 6 أشهر من توليهم الرئاسة حيث عزلوا الشباب واستولواعلى السلطة ، مؤكداً ان محاولاتهم مع الإخوان باءت بالفشل.

وأضاف "منصور" فى كلمته بمؤتمر " المرأة والعمل السياسى"" بالإسكندرية، أن حزب النور لم يستجيب لمحاولات اقحامه فى التصرفات والأفعال السلبية عقب تولي مرسى الحكم والتى وصفها بـ"الغشم"، مشيراً إلى أن حزب النور مهمته الوقوف بجانب المؤسسات حتى لو شابها خلل فالأفضل مساندتها حتى تستقر بدلاً من انهيارالمؤسسات بأكملها .

وأشارالأمين العام المساعد لحزب النور الى ان ظهور جماعات متطرفة مثل " داعش" والأعمال التخريبية والعنف الموجود فى ليبيا واليمن، ومصر هو بسبب هزة حدثت نتيجة انحرافات فكرية عن الشريعة الإسلامية ومبادئها.