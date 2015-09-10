محافظ الإسماعيلية:ل ا تراجع عن إغلاق خلاطة الخرسانة المسلحة بقرية نفيشة

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية عدم التراجع فى تنفيذ قرار إغلاق محطة الخرسانة المسلحة بقرية نفيشة بجوار مستشفى الحميات ومنح مهلة نهائية للشركة صاحبة المحطة حتى 30 أكتوبر القادم لتنفيذ أعمال نقل المحطة إلى خارج نطاق الكتلة السكانية وبعيدا عن تجمعات المواطنيين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ بحضور المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد واللواء طارق سيد مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وممثلى التخطيط العمرانى والإسكان وجهاز شؤن البيئة والشؤن القانونية لبحث ومناقشة مشكلة تضرر مواطنى وأهالى المنطقة المضارين من محطة خلط الخرسانة وما تسببه لهم من أمراض وتلوث للبيئة .

وأكد اللواء يس طاهر حرصه على الدفاع عن حق كل مواطن يعيش على أرض الإسماعيلية وأنه لن يقبل بأى من الأحوال أن يضار أحد منهم، مؤكدا على أنه لا رجعة على الإطلاق عن قراره بغلق المحطة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والآليات المطلوبة لنقلها إلى مكان آخر.

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