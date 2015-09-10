نقل مدرسة الشهيد محمد خاطر إلى منشية جنيفة بالسويس

أعلن ديوان عام محافظة السويس أن مديرية التربية والتعليم قررت نقل مدرسة الشهيد محمد خاطر إلي مدرسة منشية جنيفة كفترة مسائية لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدرسة.

و شدد اللواء العربي السروي محافظ السويس أنه سيتم المرور المفاجئ على المدارس التي تتم أعمال الصيانة لها عدد 13 مدرسة للتأكد من القيام بأعمال الصيانة بالصورة المناسبة ووفقا للجدول الزمني المعد وكذلك للاطمئنان على إجراءات السلامة المتبعة للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بتلك المدارس.