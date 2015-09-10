بالأسماء.. إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى

أصيب 14شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الغربى، تم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مستشفى الفيوم العام بإصابة 14مواطناً فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة / أسيوط الغربى، وهم: مينا يوسف إسحاق 28 سنة، مصطفى عماد توفيق 22 سنة، محمد أحمد عثمان 35 سنة، وعبد الحميد قبيصى عبد الراقى 30 سنة الجيزة، محمد صالح خلف الله 48 سنة من المنيا، محمد درويش 37 سنة، رمضان راضى 38 سنة، أحمد جمال 20 سنة، محمد ربيع 22 سنة، حداد عبد اللطيف 35 سنة، على عبد الوهاب على67 سنة العدوة، محمد عيد الإمام 70 سنة، شعبان ربيع 40 سنة، ومصاب آخر تم إسعافه فى موقع الحادث وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.