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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 270 كيلو بانجو فى دمياط

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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 270 كيلو بانجو فى دمياط القبض على تاجر مخدرات بحوزته 270 كيلو بانجو فى دمياط
اتخذ عاطل من أبناء مركز بلقاس بمحافظ الدقهلية، من تجارة المخدرات مهنة للتربح بعد أن فشل فى حياته وقرر التوسع فى تجارته بحثا عن المكسب السريع، فقرر فتح منافذ جديدة لتوزيع تجارته غير المشروعة واتخذ من مركز كفر البطيخ بدمياط منفذا لترويج تجارته، وقرر المجازفة بطرح أكبر كمية من البانجو وزنت 270 كيلو جراما فى دمياط ، ولكنه لم يكن يعلم أنها ستكون نهايته على أيدى رجال المباحث.

كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز كفر البطيخ تفيد قيام "أحمد .س .ا" 22 سنة عاطل ومقيم بناحية الحفير شهاب الدين دائرة مركز بلقاس /دقهلية باتخاذ دائرة مركز شرطة كفر البطيخ مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى غير المشروع بالاتجار فى المواد المخدرة .

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم بدائرة مركز كفر البطيخ أثناء قيادته السيارة رقم دأج 2513 نقل، وبتفتيش السيارة التى يستقلها عثر بحوزته على عدد 101 لفافة تحوى كل منها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها حوالى ( 270 ) كيلو جراما ومبلغ مالى (740 ) جنيها .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى الذى ضبط معه من متحصلات البيع . وأضاف المتهم انه قرر تركيز عمله بدائرة مركز كفر البطيخ بعد متابعته لها لفترة طويلة، وأضاف أنه لم يكن يتوقع متابعة رجال المباحث له بهذه السرعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7444 جنايات مركز شرطة كفر البطيخ لسنه 2015 ، وجارى العرض على النيابة العامة .

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مصر 365