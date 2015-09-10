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استجابة لـ"اليوم السابع".. التحقيق فى الإهمال الطبى بمستشفى المحلة

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استجابة لـ"اليوم السابع".. التحقيق فى الإهمال الطبى بمستشفى المحلة استجابة لـ"اليوم السابع".. التحقيق فى الإهمال الطبى بمستشفى المحلة
أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما نشره "اليوم السابع"، حول واقعة الإهمال الطبى بمستشفى المحلى العام، التى تعرضت لها الطفلة "مريم علاء نبيل".

ونشر موقع "اليوم السابع" يوم الاثنين الماضى تقريراً تحت عنوان (..مريم دخلت المستشفى بكدمه فخرجت بنافورة صديد وعاملة النظافه تجبس قدمها)، تضمن أن الطفلة مريم علاء نبيل، التى لم تتعد العام ونصف، وضعها القدر فى قائمة ضحايا الإهمال الطبى داخل المستشفيات المصرية.

وذكر التقرير، أن أزمة "مريم" بدأت بعد سقوطها من أعلى سريرها، لتصاب بكدمة فى قدمها اليسرى واصطحبها والدها إلى مستشفى المحلة العام، وطلب منه أحد الأطباء إجراء إشاعة مقطعية على قدم مريم لمعرفة سبب الورم، وعقب إجراء الأشعة التى أثبتت إصابة الطفله بكدمة فى قدمها، طلب الطبيب المناوب من إحدى العاملات عمل "جبيرة" للطفلة على أن يتم تفكيكها بعد 15 يوما.

وعقب مرور أربعة أيام على تلك الجبيرة فوجيء بورم كبير بقدم طفلته فاصطحبها مجددا إلى ذات المستشفى للتعرف على أسباب ذلك الورم، وأثناء قيام أحد الأطباء بفك الجبس فوجيء بنافورة "صديد" تخرج من قدم الطفلة، وطالبه الأطباء بترك الطفلة لحجزها لإجراء عملية تطهير للجرح، لتبدأ سلسلة الإهمال من حجزها بغرفة سيئة التهوية إلى نقلها إلى الفرع الاقتصادى بالمستشفى ليعانى من إهمال التمريض وضعف إمكانيتهم.

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مصر 365

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