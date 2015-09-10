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القبض على فتاة تمارس الدعارة مع ثرى عربى داخل شقة بالمهندسين

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القبض على فتاة تمارس الدعارة مع ثرى عربى داخل شقة بالمهندسين القبض على فتاة تمارس الدعارة مع ثرى عربى داخل شقة بالمهندسين
شنت الإدارة العامة الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة، حمله مكبرة على الملاهى الليلة والمحلات العامة بنطاق القاهرة الكبرى.

أسفرت نتائج الحملة التى قادها اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة عن ضبط مخزن للخمور غير مرخص يحتوى على 872 زجاجة خمور وضبط 5 حالات تحرش، كما تمكنت الإدارة من ضبط مدرب كمال أجسام أثناء تقبيلة فتاه فى الطريق العام بمكان مظلم بمصر الجديدة.

كما أسفرت الحملة التى ضمت كل من العقيد إبراهيم الطويل والعقيد حسن النجار والمقدمين حسن النجار ومحمد حلمى وايهاب توفيق ووليد طراف عن ضبط 14 "صباع" حشيش و 3 تذاكر هروين بداخل ملهى ليلى، كما تم ضبط شقيقين بداخل إحدى الملاهى الليلة أثناء عرض أنفسهم على رواد المكان لممارسة الجنس وتحريضهم على الفسق وضبط مغنية ناشئة لا تحمل تصريح بذات الملاهى الليلى.

كما تمكنت الإدارة من ضبط فتاه فى أحضان ثرى عربى أثناء ممارستهم الجنس الحرام داخل شقة بالمهندسين، وبالعرض على اللواء ذكريا أبو زينة كلف بتحرير محاضر بالواقعة وأرسل المتهمين إلى النيابة للتحقيق.
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مصر 365