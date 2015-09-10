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الرئيس الفلسطينى يغادر القاهرة متوجها إلى الأردن

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الرئيس الفلسطينى يغادر القاهرة متوجها إلى الأردن الرئيس الفلسطينى يغادر القاهرة متوجها إلى الأردن
غادر الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) اليوم (الخميس) مطار القاهرة الدولى متوجها إلى الاردن عقب زيارة استغرقت يومين التقى خلالها كبار المسئولين من بينهم وزير الخارجية سامح شكرى حيث تم بحث أخر الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وكان أبو مازن قد وصل مساء أمس (الأربعاء) إلى مطار القاهرة الدولى حيث استقبله وزير الطيران المدنى حسام كمال وسفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكى.

ويرافق أبو مازن خلال زيارته إلى القاهرة الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة والمستشار الدبلوماسى للرئيس مجدى الخالدى ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج.
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