الطفل السوري إيلان الكردي يُخرج جورج كلوني عن صمته

سبق للنجم العالمي جورج كلوني وأن أعلن عن نيّته بتبنّي طفل من اللاجئين السوريين، بسبب تعاطفه مع الأطفال الذين تهجّروا وفقدوا عائلاتهم، جرّاء الحرب السورية.

كلوني لم يتراجع، وزوجته اللبنانية أمل علم الدين، عن هذا ، بل زاد إصرارهما، لا سيما بعد الضجة الكبيرة التي أثارها الطفل السوري إيلان الكردي حين عثر عليه جثة هامدة على سواحل مدينة بودروم التركية.

إيلان الذي فارق الحياة أثناء محاولته الهرب مع عائلته، لم يؤثّر فقط في الرأي العام ومتتبّعي مواقع التواصل الإجتماعي، بل أجّج مشاعر النجم كلوني الإنسانية، وجعله يخرج عن صمته قائلاً: هذه الأحداث المأساوية يروح ضحيتها الأبرياء، والحرب تعصف بمن ليس به علم أو له دور في مثل هذه العمليات العسكرية.

وأضاف: علينا التركيز جميعاً والنظر في مسألة المدنيين العزّل واللاجئين، فهي أقلّ ما يمكن أن نقدمه لهم في ظل ما يحدث على الساحة، وسوف أعمل جاهداً على مساعدة هؤلاء اللاجئين السوريين، من دون التطرّق إلى المجال السياسي، فهو ليس من اختصاصي، ولكن للفن دور في تبنّي مثل هذه القضايا، والتأثير فيها.

وفي هذا الإطار، أكدت صحيفة Hollywood Life أنّ كلوني يفكر جدياً بتبنّي طفل سوري يتيم خلال الفترة القادمة، خصوصاً أنّ زيارته وزوجته إلى مركز الخصوبة لم تجد نفعاً.

وكان كلوني قد أطلق في وقت سابق مشروعاً جديداً للسلام في أفريقيا، يعتمد فيه على التحقّق من مصدر روؤس الأموال التى تسهم فى اندلاع الحروب في بعض دول القارّة، من أجل إنهاء هذه الحروب.

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