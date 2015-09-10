أطرف رد فعل لمخرج "حدائق الشيطان" على منتقدي جمال سليمان

أعرب المخرج حسني صالح عن استغرابه من اتهام الممثل السوري جمال سليمان بأنه لا يتقن اللهجة الصعيديّة، بعد تعاقده معه على بطولة الجزء الثاني من مسلسل "حدائق الشيطان" الذي يحمل اسم "مسك الليل" بعدما تغير اسمه من "عودة مندور".

وأضاف حسني في تصريح له لأحد البرامج التلفزيونية، أنه يستغرب هذا الكلام، ساخراً من أي فنان انتقد لهجة سليمان قائلاً "تعالى وريني الصعيدي بتاعك عامل إيه".

الجزء الثاني من المسلسل يشارك في بطولته صابرين والممثلة الشابة جميلة عوض، وجاري ترشيح فنانة أخرى لتحل بديلة عن الفنانة سمية الخشاب بطلة الجزء الأول، بعد أن أعلنت اعتذارها لعدم رغبتها في المشاركة في أجزاء في أي مسلسل.