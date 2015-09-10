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بالصور: أسرة "سعيكم مشكور" تحتفل بعرضه ودينا تغيب عن الاحتفال

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بالصور: أسرة "سعيكم مشكور" تحتفل بعرضه ودينا تغيب عن الاحتفال بالصور: أسرة "سعيكم مشكور" تحتفل بعرضه ودينا تغيب عن الاحتفال

الخميس 10-09-2015 13:46

احتفلت أسرة فيلم "سعيكم مشكور" بانطلاق عرضه اليوم في دور العرض في القاهرة، بعد مشاركته مؤخراً في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 31 رغم أنّه لم يحصل على أي جائزة.
تغيّبت بطلة الفيلم الراقصة دينا عن حضور الاحتفال، فيما حرصت الممثلة التونسية دارين حداد على حضور العرض برفقة عدد من الوجوه الجديدة المشاركة في الفيلم.
الفيلم لم يحقق أي نجاح يذكر أثناء عرضه في مهرجان الإسكندرية، حتى أنّه تعرّض لهجوم شديد، واتهامات من بينها أنه لا يتضمن أي رسالة ولا يحمل أي هدف، ما دفع بمخرجه عادل أديب إلى الاعتراف بأن الفيلم احتوى على عدد من الأخطاء رفض ذكرها، موضحاً أن العمل أيضا هدفه المتعة فقط، ولا يحمل في طياته أي رسالة.
وأشار إلى أنه من خلال الفيلم، يشجّع الوجوه الجديدة على الانطلاق في ظل ابتعاد المنتجين عنهم وتركيزهم فقط على الفنانين المعروفين.

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