مصرع طفلة نتيجة صعقٍ كهربائي بسوهاج

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط مركز شرطة جهينه، والذي يُفيد بورود بلاغٍ من المدعو:”مُرتضى أحمد محمد هارون”،47 عامًا- عامل، ويُقيم بناحية مشروع غرب طهطا، ويفيد البلاغ، بوفاة نجلته المدعوة “منار مُرتضى أحمد محمد”، 11 عامًا- تلميذة، وذلك نتيجة صعق كهربائي، حال قيامها بتوصيل الكهرباء بالغسالة، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية .

وأفاد مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة، بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2325 إداري المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة .