أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع طفلة نتيجة صعقٍ كهربائي بسوهاج

Google+ Print
مصرع طفلة نتيجة صعقٍ كهربائي بسوهاج مصرع طفلة نتيجة صعقٍ كهربائي بسوهاج

صورة أرشيفية

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط مركز شرطة جهينه، والذي يُفيد بورود بلاغٍ من المدعو:”مُرتضى أحمد محمد هارون”،47 عامًا- عامل، ويُقيم بناحية مشروع غرب طهطا، ويفيد البلاغ، بوفاة نجلته المدعوة “منار مُرتضى أحمد محمد”، 11 عامًا- تلميذة، وذلك نتيجة صعق كهربائي، حال قيامها بتوصيل الكهرباء بالغسالة، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية .

وأفاد مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة، بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2325 إداري المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا