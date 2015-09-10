أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجارديان: داعش تستخدم صورة الطفل إيلان لتخويف السوريين من اللجوء

Google+ Print
الجارديان: داعش تستخدم صورة الطفل إيلان لتخويف السوريين من اللجوء الجارديان: داعش تستخدم صورة الطفل إيلان لتخويف السوريين من اللجوء
استخدم التنظيم المسلح داعش صورة الطفل الكردى "إيلان" الذى فقد حياته غريقا أثناء محاولة هروب أسرته إلى اليونان من تركيا للجوء بإحدى الدول الأوروبية فى آخر عدد من مجلته "دابق" لتحذير المواطنين الراغبين فى الهروب من جحيم سوريا بما ينتظرهم من مصير وفقا لما نشره موقع صحيفة الجارديان البريطانية.

ونشر التنظيم صورة الطفل بصحيفة دابق التى تصدر بالإنجليزية واضعا عنوان يحذر من مصير من يترك دار الإسلام للهروب والعيش بالغرب، واستخدموا صورة الطفل الراحل وهو منكفئ على وجهه بعد أن لفظته أمواج البحر، وهى الصورة التى أثارت تعاطف وصدمة المجتمع الدولى.

ونشر التنظيم بالمجلة صورا أخرى لعمليات تدمير المعابد والآثار التاريخية العتيقة بالمدينة القديمة تدمر التى نجح التنظيم فى السيطرة عليها بشهر مايو الماضى بعد انسحاب قوات بشار الأسد منها.

وقد نشرت صورة ضمن مقال يهاجم السوريين والليبيين الذين يحاولوا الهجرة إلى الغرب، وقد انتقد المقال موقفهم مبديا تعجبه من تعريض حياة أبنائهم للخطر بدلا من الحرص عليها وتنشئتهم وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، وعدم العيش بكنف دول غربية صليبية تعمل بقوانين الإلحاد.

وقال المقال الذى نشر بالصحيفة المتحدثة بلسان التنظيم المسلح أن الهجرة إلى الغرب تجعل تلك الأسر المسلمة معرضة لخطر الاغتصاب وخطر معاقرة الخمور والمخدرات، كما أن هناك احتمالية أن يترك أحد الأبناء أو الأحفاد دينه الإسلامى ليعتنق المسيحية بدلا منه، أو قد ينسوا لغة القران العربية مما يصعب عودتهم إلى حظيرة الدين.

وقد لاحظ تقرير الجارديان مفارقة أن المتشددين بأوروبا يعترضون على مجئ اللاجئين بسبب تخوفهم من تغير هوية القارة الأوروبية، فى حين تتخوف داعش من تغير هوية المهاجرين وطالبى اللجوء.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365