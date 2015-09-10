الجارديان: داعش تستخدم صورة الطفل إيلان لتخويف السوريين من اللجوء

استخدم التنظيم المسلح داعش صورة الطفل الكردى "إيلان" الذى فقد حياته غريقا أثناء محاولة هروب أسرته إلى اليونان من تركيا للجوء بإحدى الدول الأوروبية فى آخر عدد من مجلته "دابق" لتحذير المواطنين الراغبين فى الهروب من جحيم سوريا بما ينتظرهم من مصير وفقا لما نشره موقع صحيفة الجارديان البريطانية.

ونشر التنظيم صورة الطفل بصحيفة دابق التى تصدر بالإنجليزية واضعا عنوان يحذر من مصير من يترك دار الإسلام للهروب والعيش بالغرب، واستخدموا صورة الطفل الراحل وهو منكفئ على وجهه بعد أن لفظته أمواج البحر، وهى الصورة التى أثارت تعاطف وصدمة المجتمع الدولى.

ونشر التنظيم بالمجلة صورا أخرى لعمليات تدمير المعابد والآثار التاريخية العتيقة بالمدينة القديمة تدمر التى نجح التنظيم فى السيطرة عليها بشهر مايو الماضى بعد انسحاب قوات بشار الأسد منها.

وقد نشرت صورة ضمن مقال يهاجم السوريين والليبيين الذين يحاولوا الهجرة إلى الغرب، وقد انتقد المقال موقفهم مبديا تعجبه من تعريض حياة أبنائهم للخطر بدلا من الحرص عليها وتنشئتهم وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، وعدم العيش بكنف دول غربية صليبية تعمل بقوانين الإلحاد.

وقال المقال الذى نشر بالصحيفة المتحدثة بلسان التنظيم المسلح أن الهجرة إلى الغرب تجعل تلك الأسر المسلمة معرضة لخطر الاغتصاب وخطر معاقرة الخمور والمخدرات، كما أن هناك احتمالية أن يترك أحد الأبناء أو الأحفاد دينه الإسلامى ليعتنق المسيحية بدلا منه، أو قد ينسوا لغة القران العربية مما يصعب عودتهم إلى حظيرة الدين.

وقد لاحظ تقرير الجارديان مفارقة أن المتشددين بأوروبا يعترضون على مجئ اللاجئين بسبب تخوفهم من تغير هوية القارة الأوروبية، فى حين تتخوف داعش من تغير هوية المهاجرين وطالبى اللجوء.



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