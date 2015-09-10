نبيل العربى والجروان يوقعان مذكرة تفاهم لتفعيل العمل العربى المشترك

وقع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، ورئيس البرلمان العربى أحمد بن محمد الجروان، آلية التنسيق والتعاون بين الطرفين اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

حضر حفل التوقيع سامية سيد حسن النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، والسفير فهمى فايد الأمين العام المساعد.

وتعد مذكرة التفاهم بين الجانبين خطوة هامة فى تفعيل العمل العربى المشترك، كأداة للحوار ومصدرا للقرار التشريعى لرسم السياسة العربية المشتركة خدمةً للمصالح العربية، وتفعيلا لمخرجات فريق العمل الرابع لتطوير وإصلاح جامعة الدول العربية والمعنى بالبُعد الشعبى ضمن منظومة العمل العربى المشترك.

وتأتى مذكرة التفاهم تفعيلا لأحكام ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام النظام الأساسى للبرلمان العربي، وتطبيقا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (592) د.ع (25)- 26/3/2014.

وكذلك الاتفاق على مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين البرلمان العربى وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، وتحديد القنوات والوسائل التى عن طريقها يتحقق التعاون المنشود

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