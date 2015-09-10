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رونالدو: كرة القدم ليست كل شيء في الحياة

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رونالدو: كرة القدم ليست كل شيء في الحياة رونالدو: كرة القدم ليست كل شيء في الحياة

(إفي): قال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد خلال تقديم عطره الجديد إن "الحياة ليست كلها كرة قدم، فهناك أشياء أخرى أيضا"، مؤكدا أنه يستمتع أيضا عندما يقوم بأعمال دعاية، وهو ما يفعله منذ أن كان في "الـ18 من عمره"، على حد قوله.

وبعد انتهاء التزاماته مع البرتغالي الذي خسر أمام فرنسا وديا بهدف نظيف وفاز أمام ألبانيا بنفس النتيجة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، عاد كريستيانو إلى مدريد لتقديم عطره الجديد "كريستيانو رونالدو ليجاسي".

وصرح كريستيانو "إنه عطر يترك بصمة، لذا يحمل اسمي، لأنني شخص ترك بصمة ويحاول أن يترك بصمة دوما".

وقال كريستيانو "إنه أمر كنت أريد أن افعله منذ فترة بعيدة، منذ الطفولة وبالنسبة لي أن يكون لدي عطر باسمي يعد أمرا فريدا وعندما تحدثوا معي شعرت بسعادة غامرة".

وأضاف "إنه لكل من يحب كريستيانو، وحتى يتمكن من الاقتراب مني"، مشيرا إلى أن رائحة العطر تناسبه تماما".

وعلى الرغم من أنه من الصعب على كريستيانو "أن يقوم بالدعاية بعد التدريبات"، أشار المهاجم البرتغالي إلى أنه "لا شيء في الحياة سهل ولذا يجب العمل لتحقيق النجاحات" في الرياضة ومجالات أخرى مثل الدعاية.

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