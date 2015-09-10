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فيورنتينا: ننتظر حكم الفيفا لإيقاف صلاح

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فيورنتينا: ننتظر حكم الفيفا لإيقاف صلاح فيورنتينا: ننتظر حكم الفيفا لإيقاف صلاح

أكد أندريا روج المدير العام لفيورنتينا الإيطالي أن ناديه ينتظر حكم الفيفا في خصوص قضية انتقال محمد صلاح إلى روما من تشيلسي الإنجليزي بدلا من الفيولا.

وكان صلاح قد اختار الانتقال لروما على سبيل الإعارة من تشيلسي بدلا من فيورنتينا الذي حاول تجديد إعارته وهو ما رفضه اللاعب.

وقال روج في مؤتمر تقديم لاعب فيورنتينا الجديد كوبا "اليوم صلاح لاعب في روما في صفقة انتقال مؤقتة، في نهاية العام الفيفا سيصدر حكما بشأن هذه القضية".

واضاف "الحكم بالطبع سيكون إما في صالحنا أو صالح اللاعب، إذا جاء في صالحنا؟ اللاعب سيتعرض لعقوبة الإيقاف وسيكون هناك تعويضا ماديا لنا بسبب رفضه اللعب لنا".

جدير بالذكر أن صلاح قد قضي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لفيورنتينا وسجل معهم 9 أهداف.

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