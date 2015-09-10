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عاطل يدهس 3 أشخاص بدراجة بخارية ويصيب 3 آخرين فى حفل زفاف بـ"أبو النمرس"

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عاطل يدهس 3 أشخاص بدراجة بخارية ويصيب 3 آخرين فى حفل زفاف بـ"أبو النمرس" عاطل يدهس 3 أشخاص بدراجة بخارية ويصيب 3 آخرين فى حفل زفاف بـ"أبو النمرس"
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بدهس ثلاثة أشخاص بدراجة بخارية أثناء حضورهم حفل زفاف بمنطقة أبو النمرس، وأثناء قيام الأهالى بملاحقته أطلق عليهم عدة طلقات خرطوش مما أدى إلى إصابة 3 آخرين .

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطاراً من العميد العميد رجب غراب مفتش مباحث الجنوب، يفيد قيام عاطل يدعى "محمود.س" 25 سنة بدهس 3 أشخاص أثناء قيادته دراجة بخارية بسرعة زائده، تم نقلهم للمستشفى، وأثناء محاولة الأهالى مطاردته أطلق عليهم عدة طلقات خرطوش، مما تسبب فى إصابة 3 آخرين.

وبإعداد الأكمنة تمكن المقدم مروان مشرف رئيس مباحث قسم أبو النمرس من ضبط المتهم، وبمناقشته أعترف بدهس 3 مواطنين وإطلاق النار على العرس أثناء قيام أحد الأشخاص بمطاردته ومحاولة ضبطه، تحرر محضر للمتهم وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365