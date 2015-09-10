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تجديد حبس 7 متهمين بـ"أنصار بيت المقدس" 15 يوماً

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تجديد حبس 7 متهمين بـ"أنصار بيت المقدس" 15 يوماً تجديد حبس 7 متهمين بـ"أنصار بيت المقدس" 15 يوماً
جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس 7 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس الثالثة".

وقال المحامى خالد المصرى الدفاع الحاضر مع عدد من المتهمين فى القضية، إن النيابة جددت حبس 7 متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية، مؤكداً أن هذا التجديد يعد آخر تجديد للمتهمين أمام النيابة، وأنه سيتم نظر تجديد حبسهم بعد ذلك أمام محكمة الجنايات، نظرا لانتهاء الـ 6 أشهر، المدة القانونية لتجديد حبس المتهمين أمام النيابة.

ويواجه المتهمون عدة جرائم منها الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها واعتناق أفكار تكفيرية وتمويل جماعة محظورة.

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