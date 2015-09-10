بائع زهور بـ"العمرانية" يقتل حفيده خطاءً أثناء تنظيف سلاحه

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على بائع زهور لاتهامه بقتل حفيده عن طريق الخطأ، أثناء تنظيف سلاح نارى كان بحوزته أثناء تواجده فى المنزل بدائرة قسم العمرانية.

البداية كانت بتلقى اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، إخطاراً يفيد القبض على فراج.ص65 سنة بائع زهور ومقيم دائرة القسم أثناء تنظيف السلاح النارى "استعدادا لحفل عرس نجلته" خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابة فى رقبة حفيده حسام.ع 11 سنة طالب ومقيم بالقليوبية، وأسفرت عن وفاته بعدها بقليل.

وادعى الجد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجاً بحفل العرس، مما أدى إلى إصابة الحفيد، وفر هارباً.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم طبنجة عيار 8.5 مم مطموسة الأرقام والماركة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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