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"مرور الجيزة" يضبط 123 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال شهر أغسطس الماضى

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"مرور الجيزة" يضبط 123 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال شهر أغسطس الماضى "مرور الجيزة" يضبط 123 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال شهر أغسطس الماضى
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور من حملاتها المرورية، بناء على تعليمات اللواء طارق نصر مساعد الوزير لأمن الجيزة لرصد كل المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل الطرق والمحاور وإزالة أى معوقات تؤدى إلى إحداث زحامات مرورية.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور خلال شهر أغسطس الماضى من ضبط 123250 مخالفة مرورية منها 102 مخالفة السير عكس الاتجاه وحجز 256 سيارة مخالفة لشروط التراخيص و1309 مخالفات عدم ربط أحزمة أمان والتدخين والتحدث فى الهواتف المحمولة أثناء القيادة وتم رفع 95 من السيارات والمركبات المتنوعة من الميادين والشوارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين.

وتواصل إدارة المرور فى رصد المخالفات المرورية وإعادة الانضباط لجميع الشوارع والميادين، وذلك من خلال الحملات المرورية التى يتم شنها بشكل يومى.

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مصر 365