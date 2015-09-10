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القبض على أخطر تجار المخدرات وبحوزته 80 كيلو بانجو فى أوسيم

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القبض على أخطر تجار المخدرات وبحوزته 80 كيلو بانجو فى أوسيم القبض على أخطر تجار المخدرات وبحوزته 80 كيلو بانجو فى أوسيم
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على أكبر تاجر مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة شارك فيها قطاع الأمن العام بعد ورود معلومات، تفيد قيام المتهم بجلب صفقة مخدرات كبيرة لنبات البانجو بدائرة قسم أوسيم .

كانت قد وردت معلومات إلى اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيام "ح.م" 27 سنة بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد إيهاب شلبى، مفتش مباحث شمال الجيزة من ضبط المتهم وبحوزته 80 كيلو لنبات البانجو المخدر، ومبلغ مالى.

وبمواجهته أمام المقدم هشام بهجت رئيس مباحث أوسيم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من بيع المخدرات، تحرر محضر للمتهمين وتولت النيابة التحقيقات .

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