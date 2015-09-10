النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة حداد انتحر لمروره بضائقة مالية فى حلوان

أمر مصطفى يحيى وكيل أول نيابة حلوان بإشراف المستشار شريف مختار رئيس النيابة، بتشريح جثة حداد عثر عليه مشنوقا داخل شقته والتصريح بدفنها.

وكشفت التحقيقات أن المنتحر "ا.ا" كان يمر بضائقة مالية، مما أدى إلى ترك زوجته مسكن الزوجية نتيجة نشوب خلافات بينهما، حيث أحضر حبل "غسيل" وعلقه بسقف غرفة نومه ثم شنق نفسه.

وتوصلت التحقيقات إلى أن شقيق المنتحر الذى يقيم بذات العقار فوجىء بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة شقيقه فكسر باب الشقة ليعثر عليه مشنوقا وفى حالة تعفن، حيث أكدت المعاينة أن اكتشاف الحادث تم بعد مرور 3 أيام على الانتحار، وأكد شقيق المنتحر عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث وأن الانتحار نتيجة مروره بضائقة مالية.

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