أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة حداد انتحر لمروره بضائقة مالية فى حلوان

Google+ Print
النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة حداد انتحر لمروره بضائقة مالية فى حلوان النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة حداد انتحر لمروره بضائقة مالية فى حلوان
أمر مصطفى يحيى وكيل أول نيابة حلوان بإشراف المستشار شريف مختار رئيس النيابة، بتشريح جثة حداد عثر عليه مشنوقا داخل شقته والتصريح بدفنها.

وكشفت التحقيقات أن المنتحر "ا.ا" كان يمر بضائقة مالية، مما أدى إلى ترك زوجته مسكن الزوجية نتيجة نشوب خلافات بينهما، حيث أحضر حبل "غسيل" وعلقه بسقف غرفة نومه ثم شنق نفسه.

وتوصلت التحقيقات إلى أن شقيق المنتحر الذى يقيم بذات العقار فوجىء بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة شقيقه فكسر باب الشقة ليعثر عليه مشنوقا وفى حالة تعفن، حيث أكدت المعاينة أن اكتشاف الحادث تم بعد مرور 3 أيام على الانتحار، وأكد شقيق المنتحر عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث وأن الانتحار نتيجة مروره بضائقة مالية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365