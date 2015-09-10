القبض على شخصين فى اشتباكات مسلحة بين عائليتن بسبب خصومة ثأرية بالعياط

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة آلية من عائلة نصر أثناء قيامهم بإطلاق النار على عائلة عويس بسبب خصومة ثارية نشبت بينهم، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين بالعياط.

كان اللواء مجدى عبد العال تلقى إخطاراً يفيد تجدد إطلاق النار بين عائلة عويس وعائلة نصر بدائرة قسم العياط بالجيزة، بعد مقتل أحد عائلة عويس فى تجدد خصومة ثأرية مشتعلة منذ عدة أشهر، تسببت فى سقوط قتلى ومصابين من العائليتن.

وعلى الفور دقعت أجهزة الأمن بقوات من العميلات الخاصة لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتكثف قوات الأمن جهودها لتوقيع الصلح بين الطرفين، ومحاولة تهدئة الخلافات بين الطرفين.

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