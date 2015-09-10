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ضبط إخوانى بحوزته لاب توب يحوى فيديوهات ضد الجيش والشرطة بمترو الأنفاق

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ضبط إخوانى بحوزته لاب توب يحوى فيديوهات ضد الجيش والشرطة بمترو الأنفاق ضبط إخوانى بحوزته لاب توب يحوى فيديوهات ضد الجيش والشرطة بمترو الأنفاق
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إخوانى بحوزته جهاز لاب توب يحتوى على فيديوهات تحريضية ضد الجيش والشرطة والقضاة، أثناء تواجده بمترو الأنفاق.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما ارتابت الخدمات الأمنية بمحطة البحوث لمترو الأنفاق فى شخص بحوزته جهاز لاب توب، وبإيقافه وتفتيشيه عثر بداخله على فيديوهات تحريضية ضد الجيش والشرطة والقضاة ، وتبين أنه يدعى "أيمن.ر" 34 سنة.

وأمر اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
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